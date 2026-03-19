日本政府觀光局統計2月訪日客受春節影響總量創歷史新高

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日本政府觀光局（JNTO）於18日公布2月訪日外國人數（推計值），較2025年同月增長6.4%，達到346萬6700人，刷新2月單月歷史最高紀錄，主要受惠於農曆春節（舊正月）的旅遊需求。然而，中國遊客則大幅下降45.2%，僅為39萬6400人，連續3個月呈現負成長。

2025年春節始於1月下旬，今年則推遲至2月中旬，帶動韓國、台灣及香港等地的訪日遊客大幅增加。日本作為海外旅遊目的地的熱度持續不減，包含歐洲與北美在內，共有18個國家與地區創下2月單月歷史新高。

另一方面，受台灣問題引發的日中關係惡化影響，一度超過100萬人的中國遊客人數，自2025年12月以來持續低迷於30萬人左右。觀光廳長官村田茂樹在記者會上表示：「目前尚無資料足以評估中國遊客正在回流。」

此外，美國與以色列攻擊伊朗導致中東局勢不穩，其影響亦令人擔憂。2月來自以色列及灣岸各國等中東8國的訪日遊客減少了7.5%。雖然伊斯蘭教齋戒月（Ramadan）重疊可能是原因之一，但村田長官展現警戒感表示：「有必要持續注視後續狀況。」



訪問東京淺草淺草寺的外國觀光客。攝於東京都台東區。（AFP時事）

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