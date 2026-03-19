警察廳公開家暴諮詢件數創歷史新高＝虐待兒童、復仇式色情亦維持高位

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警察廳於19日宣布，2025年來自配偶等家暴（DV）的諮詢件數為9萬8289件，是自2001年實施《家暴防止法》以來的最高紀錄。較前一年增加3.5%，且為連續22年增加。受害者中約有3成是男性。

由警方作為刑事案件查獲的案件數為8358件，較前一年減少0.7%。其中暴行與傷害占了約9成，殺人及殺人未遂共計128件。因違反保護令而被查獲的案件有88件。

因疑似遭受虐待而由警方通報至兒童諮詢所的18歲以下兒童，較前一年增加0.2%，達到12萬2588人。查獲件數則減少2.2%至2592件，案件化的受虐兒童人數則減少2%至2647人。各項數據均為史上第2高，受害情況持續維持在高位。

根據來自兒童諮詢所的通報而進行查獲的案件達1131件，創下歷史新高，反映出雙方的合作正持續進展。

關於將對方的猥褻影像流傳至網路上的「復仇式色情」相關諮詢，則較前一年大幅增加18.1%，達到2514件，為連續9年增加，並再次刷新歷史最高紀錄。



來自配偶等人士的暴力（DV）＝示意圖

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