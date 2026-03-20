川普要求日本對荷姆茲海峽航行做出貢獻＝高市首相訴求儘早平息

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【華盛頓時事】首相高市早苗於19日上午（日本時間20日凌晨），在美國華盛頓白宮與總統川普舉行了會談。針對伊朗事實上封鎖荷姆茲海峽一事，川普要求日本為確保航行自由做出貢獻；首相在譴責伊朗的同時，也訴求事態應儘早平息。針對美方是否要求派遣艦船，高市避開了明確表態。此外，雙方針對建設小型核電廠等第二波對美投融資計畫達成協議。

會談因川普的意向取消了工作午餐，連同調整後的時間共進行了約1個半小時。這是高市去年10月就任首相後首度訪美。

會談中，首相表示：「唯有唐納（川普）能為全世界帶來和平與繁榮，我想支持你。」她也譴責伊朗攻擊周邊國家的行為，並稱核開發是「不被允許的」。

川普則評價日本與北大西洋公約組織（NATO）不同，「日本正展現出積極應對的態度」，但同時也提到「期待能更進一步」。雙方確認將為了實現中東地區的和平與穩定持續保持緊密溝通。

川普在會談前曾點名日本，要求派遣艦船至荷姆茲海峽。首相對記者團承認雙方有過「敏感的交涉」，但僅表示：「在法律範圍內，有能做到的事與不能做到的事，我已對此進行了詳細說明。」

根據日美關稅協議進行的對美投融資總額為5500億美元（約87兆日圓）。以建設小型核電廠及天然氣發電設施為核心的第二波計畫，規模最高將達730億美元（約11兆5000億日圓）。

雙方確認將共同致力於擴大美國產能源的生產，首相並傳達希望實現儲備從美國採購原油的共同事業。日美兩國政府彙整了關於重要礦物合作，以及東京都小笠原村南鳥島周邊海域稀土開發等三份文件。

針對中國，雙方確認推動「自由開放的印太」構想，並在應對中國及北韓問題上達成一致。針對台灣海峽問題，雙方約定反對包含武力與威壓在內、任何單方面改變現狀的企圖。川普指出日中關係目前「帶有些許緊張感」，但也表示若與中國國家主席習近平會談，將會稱讚日本。此外，川普對立即解決綁架問題表達了「全面支持」。



首相高市早苗（左）與總統川普在美國白宮舉行會談。19日於華盛頓

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