茂木外相提及伊朗停戰後派遣自衛隊＝並就阿拉斯加原油「倍增」達共識

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外務大臣茂木敏充於22日的富士電視台節目中，針對向原油運輸要衝荷姆茲海峽派遣自衛隊一事表示：「若進入停戰狀態則有可能。屆時（課題）可能會出現機雷（水雷）的掃除。」提及了戰鬥結束後進行掃雷作業的可能性。他並透露，在19日的日美首腦會談中，已傳達將透過日本投資使阿拉斯加產原油產量倍增的方針。

茂木回顧其親自出席的會談內容，針對派遣自衛隊說明道：「（向美方指出）日本在法律上有能做到的事與不能做到的事。雖然未談及具體細節，但至少在現場，川普總統點頭表示『確實如此』。」茂木接著表示：「若進入停戰狀態，日本的掃雷技術是世界頂尖，是有考慮的空間。」

此外，茂木分析阿拉斯加原油倍增方針「對川普有相當大的影響力」。他提到會談前剛發表的日英等7國領袖共同聲明，認為「由日本領導（發表聲明）這點影響也非常大」。



外務大臣茂木敏充出席內閣會議。13日於首相官邸

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