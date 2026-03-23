廣島市返還原爆罹難者遺骨＝透過遺髮DNA鑑定確認身分

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廣島市於22日，將安置在平和紀念公園（中區）原爆供養塔內、透過遺髮DNA鑑定確認身分的1件罹難者遺骨交付給遺族。這是自2023年5月以來，時隔約3年再次有遺骨返還給遺族。

本次返還的是在13歲時因被爆（原子彈爆炸）而死亡的梶山初枝之遺骨。由於納骨名冊上記載了與初枝仍在世的妹妹相近之姓名，其姪兒梶山修治（60歲，居住於廣島縣府中町）於去年5月向市府詢問「這是否為我的伯母」。市府隨後委託神奈川牙科大學對與骨灰罈一同存放的遺髮進行DNA鑑定，並於去年12月宣布確認身分。

在交付遺骨後，修治表示：「想像（伯母）從今天起與家人共同度過的模樣，心中湧現出難以言喻的感慨。」

廣島市在透過遺髮鑑定確認身分後，針對供養塔內沉睡的約7萬件遺骨中，雖已知姓名但尚未找到遺族的813件骨灰罈進行了全面盤點，並確認其中52件留有遺髮。市府方針表示，今後若遺族有需求，將持續進行遺髮鑑定。



梶山初枝的遺骨被交付給遺族（左）。22日上午於廣島市中區



遺骨交付後，梶山修治進行致詞。22日上午於廣島市中區

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