高市首相針對「唯有唐納」發言說明＝希望傳達對美領導力之支持

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首相高市早苗於23日的參議院本會議上，針對其在日美領袖會談中「唯有唐納（川普總統）能為全世界帶來和平與繁榮」的發言解釋稱：「為了國際社會的和平與繁榮，美國發揮領導力並扮演建設性角色至關重要，日本一直以來都予以支持，我已直接傳達了此一旨趣。」

針對立憲民主黨柴慎一批評該發言「令人感到強烈違和感」之言論，高市以此進行反論。首相表示：「我也併同傳達了將支持美國在國際合作下發揮其角色的立場。」

針對荷姆茲海峽的航行安全，首相表示川普確實提出了「要求各國做出貢獻」，但針對是否被明確要求派遣自衛隊，她則以「細節不便透露」避開明言。她隨後重申：「我已傳達在法律範圍內有能做到的事與不能做到的事，並進行了詳細說明。」

此外，首相強調在中國相關問題上「已確認日美將緊密合作」。關於「反對武力或威壓改變台海現狀」的文字僅出現在美方發布的文件中，她僅表示：「那是美方單獨發出的文件。我理解那是美方根據包含領袖會談交流在內的認識所記載的內容。」此為對柴慎一及國民民主黨江原久美子的答詢。

公明黨杉久武則針對中東局勢緊張下的能源確保對策提出質詢。首相列舉美國、中央亞細亞、南美、加拿大、新加坡等作為原油與石油製品的替代採購來源，並指出「經濟產業省正與民間業者合作應對」。



首相高市早苗於參院本會議答詢。23日下午於國會內

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