文科省公布高中2、3年級教科書檢定＝生成式AI多樣呈現、大半刊載QR Code

Newsfrom Japan

文部科學省於24日公布了預計自2027年度起，主要由高中2、3年級學生使用的教科書檢定結果。在基於現行學習指導要領的第2次檢定中，除4點因「基本構成有重大缺陷且欠缺妥適性」外，共有11教科220點合格。

針對急速發展的生成式AI（人工知能），在資訊、公民、藝術、國語等廣泛教科中，皆從多樣觀點進行了描述。除了說明學習與生成的機制及利用方法外，針對錯誤資訊與侵犯著作權等注意點進行探討的教科書也相當顯著。

由於許多出版社沿用了2021年度上次檢定合格的教科書構成，11教科整體的檢定意見為4300件，較上次減少了3509件。各學生共通的8教科平均頁數為344頁，與上次幾乎持平。本次同樣有大半教科書刊載了可連結至文章或影片的QR Code。

在處理邏輯性、實用性文章的選修科目「邏輯國語」中，將小說作為參考資料刊載的教科書在13點中有6點，較上次增加了4點。文科省負責人表示：「雖然不預期僅止於小說讀解，但只要作為邏輯國語的教材屬妥適，刊載本身並無問題。」

此外，美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平選手、輪椅網球的小田凱人選手，以及獲得美國奧斯卡金像獎的電影《哥吉拉-1.0》導演山崎貴等名人也登場。甚至有以「變化的『戰鬥女孩』像」為題刊載動畫《光之美少女》系列，介紹性別多樣化及「男子光之美少女」的內容。



介紹動畫《光之美少女》系列的教科書



刊載美國職棒大聯盟大谷翔平選手、輪椅網球小田凱人選手等名人的教科書



刊載QR Code的教科書

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]