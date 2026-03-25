涉嫌入侵中國大使館領地，陸自隊員男子遭捕、無人受傷

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3月24日上午9時左右，一名男子闖入位於東京都港區的中國大使館領地內，被大使館職員發現。警視廳公安部依據「建造物侵入」嫌疑，逮捕了隸屬陸上自衛隊的三等陸尉村田晃大（23歲，居住於宮崎縣蝦野市大河平）。據悉嫌犯坦承罪行，並供稱：「想向大使表達意見，若不被接受就打算自我了斷來嚇唬對方。」現場無人受傷。

根據公安部表示，村田嫌犯在闖入領地後，向大使館職員要求面見大使，隨即遭到壓制。下午1時左右，嫌犯被移交給接獲通報趕赴現場的警察。由於該嫌犯說明曾將刃物（刀具）藏於領地內的灌木叢中，經確認後發現了一把刃長18公分、疑似菜刀的刀具。

該嫌犯任職於陸上自衛隊蝦野駐屯地（宮崎縣），據信是在23日抵達東京。公安部將詳細調查其經過與動機。

中國外交部副發言人林劍在24日的記者會上主張，入侵者「威脅要以神之名殺害中國外交官」。林劍透露已向日方提出嚴正抗議，並要求進行徹底調查與處罰。

防衛省則表示：「因涉及搜查事務，現階段不予置評。」



遭男子闖入的中國大使館。24日下午於東京都港區

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