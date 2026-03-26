西武澀谷店將於9月底歇業＝青少年文化象徵隨租約到期落幕

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崇光・西武（東京）於25日宣布，西武澀谷店（東京都澀谷區）將於9月30日歇業。此因在周邊地區的再開發過程中，無法與持有店鋪土地及建築的權利人就續約達成共識。該店曾作為青少年文化的象徵帶動澀谷發展，將在58年後走入歷史。

西武澀谷店於1968年4月開業。作為舊季節集團（Saison Group）在澀谷都市開發的起點，與池袋店同為主力店舖之一，但近年據悉持續虧損。該公司於2024年7月接獲租約結束及歸還通知，雖曾為了持續經營展開談判，最終仍未果。

關閉對象包括設有食品賣場等的「A館」、聚集服飾與雜貨租戶的「B館」及「停車場館」。店內員工將維持雇用並於社內進行轉崗。至於自有的「Loft館」與設有無印良品的「Movida館」則將拆除西武招牌，繼續營業。

澀谷店關閉後，西武全國店舖將減至9家，東京都內僅剩池袋店。崇光・西武表示：「由衷感謝多年來對西武澀谷店的愛護。」



西武澀谷店。2024年3月於東京都澀谷區

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