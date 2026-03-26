索尼與本田中止電動車開發及銷售＝美國市場萎縮、事業持續困難

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由索尼集團（Sony Group）與本田（Honda）共同出資成立的「索尼·本田行動公司（Sony Honda Mobility）」於25日宣布，將中止電動車（EV）的開發與銷售。由於受到美國市場萎縮影響，本田重新審視其電動車戰略，導致原本規劃向本田委託生產等計畫無法執行，事業持續面臨困難。關於索尼·本田未來的存續與事業方向，將由索尼集團、本田及該公司等3方共同協商。

索尼·本田成立於2022年。原計畫於今年春季在美國開始交付電動車「Afeela 1」，並已提出第2款車型的開發計畫，但目前兩者均已中止。「Afeela 1」原定於2027年上半年在日本國內販售。針對已在美國預約的顧客，將全額退還預約金。

「Afeela 1」主打高附加價值的電動車，搭載索尼集團擁有的音樂、電影等豐富娛樂功能，並配備對話型AI（人工智慧）。該車原定由本田的北美工廠負責生產，作為不同產業間的跨業合作而備受矚目。



向媒體公開的「索尼·本田行動公司」電動車（EV）「Afeela」第2款車型試作車。1月5日於美國拉斯維加斯

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