惡質修繕事件創歷史新高＝匿名流動型犯罪集團亦參與其中

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根據警察廳26日彙整顯示，警方去年在全國偵破的惡質修繕業者「點檢商法（假檢查真詐財）」案件共計83件，創下2010年有統計以來的新高。受害金額亦超過150億日圓，同樣刷新紀錄。其中有34件屬於「匿名流動型犯罪集團」參與的案件。

惡質修繕的手法大多是業者前往透天住宅拜訪，謊稱「屋頂破損，需要立即施工」等，進而要求高額修繕費用。此外，也有業者假裝檢查卻故意破壞住宅局部，或以節能為名目進行不必要的工程，受害者主要為高齡者。

偵破件數較2024年的66件增加17件，連續2年刷新最高紀錄。受害金額約為151億6000萬日圓，達前一年的3.3倍。因警視廳破獲違反《建設業法》等大型案件，使得受害金額大幅膨脹。

在133名受害者中，超過7成是65歲以上的高齡者。由於受害者難以直接確認被告知的破損部位，且在不清楚合理價格的情況下便支付了款項。

遭逮捕人數較前一年增加45人，達到175人。其中105人為透過招募「黑打工」等方式加入的匿名流動型犯罪集團相關人士。



警察廳。位於東京都千代田區

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