電力半導體整合協議啟動＝羅姆、東芝、三菱電機聯手抗衡丹索併購案

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根據26日消息，半導體大廠羅姆（ROHM）、東芝（Toshiba）及三菱電機（Mitsubishi Electric）將展開關於電力控制用「電力半導體」事業的整合協議。此舉意在結合3家公司的優勢，形成世界領先的電力半導體聯盟。同時，這也具備抗衡汽車零件大廠丹索（DENSO）對羅姆提出的併購提案之意圖。

羅姆等3家公司最快將於27日發表此消息。

羅姆與東芝此前已在電力半導體生產方面有所合作。在丹索向羅姆提出併購提案後，羅姆開始考慮與東芝進行事業整合，隨後一向主張電力半導體業界重組的三菱電機也加入其中。

羅姆將透過由外部董事等組成的特別委員會，研討「丹索的併購提案」與「東芝、三菱電機的事業整合」何者更有利於提升企業價值。

羅姆先前曾參與投資基金「日本產業合作夥伴（JIP）」陣營對東芝的收購，共出資3000億日圓。另一方面，丹索與羅姆計畫在電動車（EV）及次世代車輛開發上進行協作，丹索截至去年9月底持有羅姆約5%的股份。



（左起）羅姆、東芝、三菱電機的企業標誌

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