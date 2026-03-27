東京池袋女性遭刺殺身亡＝男子隨後自殘身亡、警視廳曾接獲諮詢

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26日晚上7時15分左右，位於東京都豐島區東池袋複合式設施「太陽城（Sunshine City）」內的「精靈寶可夢中心 Mega Tokyo（Pokemon Center Mega Tokyo）」，警方接獲「有人持刀鬧事」的110報案。根據警視廳巢鴨署表示，一名年約20多歲的男子在刺傷一名年約20多歲的女性店員後，刺向自己的頸部。兩人送醫後均確認死亡。

根據該警署表示，案發時店鋪正在營業，男子獨自進店後走向櫃檯內的女性店員，持類似刀具的物品多次刺向女性店員的頸部等處，隨後自殘。

據搜查關係人士透露，警視廳先前疑似曾接獲關於這兩人的諮詢。該警署將以殺人嫌疑進一步調查詳細經緯。

現場一名當時正在購物、年約30多歲的上班族表示，案發時店內有包括帶小孩的遊客及外國人在內共100多名顧客。現場傳出「快逃」、「救命」的尖叫聲，該民眾餘悸猶存地表示：「沒想到會發生這種事。」

發生事件的2樓共有角色商店及書店等約20間店鋪入駐。一名20多歲的男員工聽到疏散的顧客說有人被刺，顫抖著表示：「感覺越來越害怕了。」



女性遭刺殺的商業設施「太陽城」附近集結的救護車等。26日下午於東京都豐島區



警視廳搜查人員進入女性遭刺殺的商業設施「太陽城」。26日下午於東京都豐島區

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