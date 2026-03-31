岸田前首相遇襲案判處有期徒刑10年定讞＝最高法院駁回被告上訴

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針對2023年4月在和歌山市向當時正在進行演說的元首相（前首相）岸田文雄投擲爆炸物，被控殺人未遂與違反公職選舉法等5項罪名的被告木村隆二（27歲），最高法院第三小法廷（審判長石兼公博）已做出駁回上訴的裁定。裁定日期為27日。根據5名法官一致意見，一、二審判處有期徒刑10年的判決正式定讞。

根據一、二審判決，木村被告於2023年4月15日，針對為了眾議院補選助選演說而造訪和歌山市雜賀崎漁港的岸田氏等人，抱持殺意投擲爆炸物並引爆，導致包含聽眾在內2人受傷。

辯護律師雖否認殺意，主張僅構成傷害罪，但一審和歌山地院的裁判員裁判於2025年2月判定，被告具備「就算導致他人死亡也無妨」的未必故意殺意。

針對動機，法院認定被告認為「在岸田氏附近引爆爆炸物能引發世人關注，使自己關於選舉制度的主張廣為人知」，並結論指出「這是針對現任首相的案件，對社會全體造成的強烈不安感極大」，判定有期徒刑10年為妥適。



最高法院。位於東京都千代田區

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