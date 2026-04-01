在混迷世界中啟航＝新社會人參與全國入社式

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在邁入新年度的1日，日本全國各地舉行了入社式。儘管中東情勢緊張導致世界局勢混亂、國內經濟前景不明，但帶著眾人期許集結的新社會人們，表情依據開朗。他們懷抱著滿腔鬥志與些許緊張，傾聽社長及前輩員工的勉勵。

住友商事於東京都內總部舉行的入社式中，約有110名新進員工出席。社長上野真吾致詞表示：「希望各位不要依賴前例，持續改變自我。」隨後由分發單位的上司向每個人親手遞上寫有訊息的員工證。

日本女子速度滑冰王牌、於3月剛結束現役最後一場賽事的高木美帆，驚喜現身儀式。她以「如何度過艱難時刻將決定數年後的巨大改變」勉勵後進，現場氣氛熱烈。

在川崎市舉行的NEC入社式則運用了自家的臉部辨識技術。約800名新進員工僅需走過大型面板前即可完成報到。以系統工程師職身分入社的木村晴大（22歲）眼睛發亮地表示：「我也想為透過技術讓日常體驗變得令人感動而做出貢獻。」

在人手嚴重不足的背景下，許多企業試圖透過大膽調薪來確保人才。將起薪調升至最高40萬日圓的Nojima，今年有約1100人於橫濱市的兩處會場集結，人數達前一年的3倍。田中翔馬（24歲）表示：「（高薪）雖然令人開心，但也相對感受到壓力，想要振作精神努力。」

儀式進行中曾發生以茨城縣南部為震央的地震。部分企業的進度一度中斷，但未造成大混亂並於隨後恢復。



在住友商事入社式中與新進員工合照的速度滑冰前日本代表高木美帆（中央右）。中央左為社長上野真吾。1日上午於東京都千代田區



出席NEC入社式的新進員工。1日上午於川崎市



NEC新進員工透過自家臉部辨識技術報到並進入會場。1日上午於川崎市



NEC社長森田隆之於入社式致詞。1日上午於川崎市

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