在混迷世界中啟航＝新社會人參與全國入社式
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在邁入新年度的1日，日本全國各地舉行了入社式。儘管中東情勢緊張導致世界局勢混亂、國內經濟前景不明，但帶著眾人期許集結的新社會人們，表情依據開朗。他們懷抱著滿腔鬥志與些許緊張，傾聽社長及前輩員工的勉勵。
住友商事於東京都內總部舉行的入社式中，約有110名新進員工出席。社長上野真吾致詞表示：「希望各位不要依賴前例，持續改變自我。」隨後由分發單位的上司向每個人親手遞上寫有訊息的員工證。
日本女子速度滑冰王牌、於3月剛結束現役最後一場賽事的高木美帆，驚喜現身儀式。她以「如何度過艱難時刻將決定數年後的巨大改變」勉勵後進，現場氣氛熱烈。
在川崎市舉行的NEC入社式則運用了自家的臉部辨識技術。約800名新進員工僅需走過大型面板前即可完成報到。以系統工程師職身分入社的木村晴大（22歲）眼睛發亮地表示：「我也想為透過技術讓日常體驗變得令人感動而做出貢獻。」
在人手嚴重不足的背景下，許多企業試圖透過大膽調薪來確保人才。將起薪調升至最高40萬日圓的Nojima，今年有約1100人於橫濱市的兩處會場集結，人數達前一年的3倍。田中翔馬（24歲）表示：「（高薪）雖然令人開心，但也相對感受到壓力，想要振作精神努力。」
儀式進行中曾發生以茨城縣南部為震央的地震。部分企業的進度一度中斷，但未造成大混亂並於隨後恢復。
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