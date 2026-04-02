汽油價格持續下跌至170.20日圓＝達成政府補助金抑制目標

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經濟產業省1日公布的每公升普通汽油零售價格（截至3月30日）顯示，全國平均價格較前週下跌7.50日圓，來到170.20日圓。受伊朗局勢惡化影響，油價曾在3月16日創下歷史新高（190.80日圓），但在恢復價格高騰對策補助金後，已連續兩週下跌，達成政府設定的「170日圓左右」目標。

汽油價格先前因美以攻擊伊朗及荷姆茲海峽事實上遭封鎖而飆升。政府自3月19日出貨份起，向石油元賣（批發）公司發放補助金，並表示效果將在1至2週內反映於零售價格。

本次調查結果由首相高市早苗提前於3月31日披露。經產省對補助金成效評價指出：「維持了正常的國民生活與經濟活動，已達成最初目的。」（負責人語）。

全日本所有都道府縣油價均呈現下跌。最高額為沖繩的181.20日圓，較前週大幅下跌45.90日圓；最低額則為埼玉的162.50日圓。



在加油站加油的車輛。3月10日於神奈川縣海老名市（AFP時事）

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