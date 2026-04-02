1至3月日系6大車廠在美新車銷售減少5%＝受關稅提前購買潮反彈影響

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【紐約時事】日本6家汽車製造商於1日公布的2026年1至3月期美國新車銷售台數，合計較去年同期減少5.4%，共計141萬6619台。由於去年春季因預期川普政府將導入關稅而擴大的「提前購買（駆け込み購入）」需求，今年受其反彈影響，6家車廠全數呈現負成長。在通膨根深蒂固的背景下，售價相對親民的轎車銷售有所增長。

豐田汽車（Toyota）減少0.1%，銷售56萬9420台。主力轎車「Camry」成長11.3%（7萬8255台）、「Corolla」成長12.8%（6萬2574台），表現亮眼；另一方面，運動型多用途車（SUV）「RAV4」因受到更換新型車款導致生產減少的影響，大幅下降48.1%（5萬9869台）。

本田（Honda）減少4.2%，銷售33萬6830台。轎車「Accord」成長21.9%（3萬7317台），SUV「CR-V」則減少3.8%（9萬9437台）。日產汽車（Nissan）的主力SUV「Rogue」雖成長13.0%（7萬174台），但整體仍減少7.5%，銷售24萬7068台。

速霸陸（SUBARU）減少14.9%（14萬1944台）、馬自達（Mazda）減少14.4%（9萬4473台）、三菱汽車（Mitsubishi Motors）減少15.0%（2萬6884台）。至於美國市場龍頭通用汽車（GM）則減少9.7%，銷售62萬6429台。



行駛於美國紐約麥迪遜大道的車輛。2月21日（AFP時事）

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