JTB調查顯示黃金週海外旅遊人數達57萬＝出遊平均費用創歷史新高

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JTB於2日發布本月下旬開始的長假（黃金週，4月25日至5月7日）旅遊動向調查，預計海外旅遊人數將較去年增加8.5%，達到57萬2000人。受日圓貶值與物價高漲影響，每人平均費用預計為32萬9000日圓，創下1996年有紀錄以來的新高。總旅遊人數預計增加1.9%，達2447萬人。

根據JTB推估，海外旅遊目的地以鄰近的韓國、台灣等亞洲地區佔約8成，但美國與歐洲的人氣依然根深蒂固。然而，前往中國的人數較去年減少47.2%。旅遊天數以4天3夜最多。

國內旅遊預計增加1.7%，達2390萬人。駕駛自家客車進行2天1夜旅遊、利用老家或友人住宅住宿的情況有所增加。平均費用預計減少2.1%至4萬6000日圓，時隔6年轉為負成長。此調查針對全國15至79歲男女共1萬人進行預調查，並對回答「黃金週會去/大概會去旅遊」的2060人進行正式調查。調查期間為3月6日至11日。



黃金週期間人潮擁擠的成田機場。2025年5月於千葉縣成田市

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