微軟在日投資1.6兆日圓＝整建AI數據中心

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美國微軟（Microsoft）於3日宣布，將在2029年以前，於日本國內針對人工智慧（AI）相關領域投資100億美元（約1兆6000億日圓）。微軟將與軟銀（SoftBank）及雲端服務大廠Sakura Internet合作，整建AI數據中心等設施。這將成為微軟歷來最大規模的對日投資。

針對AI的應用，目前社會要求應在國內管理重要數據。微軟將致力於環境建構，使其雲端平台的數據處理，能在上述兩家日本合作企業的國內數據中心內完成。此外，微軟也將增強其在日本自行營運的數據中心。

微軟並與NTT Data、軟銀、NEC、日立製作所（Hitachi）、富士通（Fujitsu）等5家公司合作，目標在2030年以前於日本培育100萬名AI人才。同時也將與警察廳協作，致力於強化應對網路攻擊的態勢。

正在訪日的微軟副主席兼總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）於同日上午，在首相官邸會見首相高市早苗，並說明此項投資計畫。首相對此表達謝意稱：「對於這項史上最大規模的對日投資，感到非常欣喜。」

史密斯在面會後向記者團表示：「我們也希望在強化國家網路防衛，以及日本人才的技術習得等領域做出貢獻。」



首相高市早苗（右起第2位）接受美國微軟（MS）總裁布拉德·史密斯（右起第3位）等人之禮貌性拜會。3日於首相官邸

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