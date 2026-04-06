從「伴手禮」岩石發現珍貴蟬全身化石＝約30萬年前、小學生姐妹的大發現

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愛好化石的一對小學生姐妹，從博物館作為「伴手禮用」等用途販售的岩石中，發現了蟬的全身化石。這是一隻生活在約30萬年前（更新世中期）的蟬，全身完整且保存狀態良好的化石極其罕見，被認為是了解蟬進化過程的珍貴發現。

發現者是居住在東京都東久留米市的小學6年級學生四之宮麻帆（11歲），以及就讀小學3年級的妹妹由乃（8歲）。據了解，麻帆幼年時看到母親知佳收藏的化石後，對「生物變成了石頭」感到驚訝，從而產生興趣。

去年6月，知佳為了讓喜愛化石的兩姊妹能享受樂趣，從以化石產地聞名的栃木縣那須鹽原市博物館「樹葉化石園」，訂購了作為學習用與伴手禮販售的岩石。當兩姊妹在自家陽台敲開寄達的石頭時，裡面出現了類似昆蟲頭部的物體。一同觀看的知佳心想「萬一是珍貴的東西」，便聯繫了昆蟲化石專家、慶應義塾名譽教諭相場博明，並寄出化石。

經相場進行清理作業後，出現了全長約62公釐的大型蟬全身化石。根據相場表示，蟬化石的發現案例很少，即便發現也多為翅膀碎片，全身化石極其珍貴。由於具備發出鳴叫聲的「腹瓣」，判定為雄性，並從形態上確認為接近日本國內「赤蝦夷蟬」的物種。由於未見該物種特徵性的翅膀紋樣，極有可能是展現了祖先的形態。

相場於2月與精通蟬分類的埼玉大學名譽教授林正美，共同發表了關於這隻蟬的論文。聽到這項發現大到足以寫成論文，麻帆表示：「非常驚訝，感到超級興奮。」她表示未來的夢想是成為古生物學家，「想去戈壁沙漠尋找恐龍蛋」。



從約30萬年前（更新世中期）岩石中發現的蟬全身化石（相場博明提供）



發現約30萬年前珍貴蟬全身化石的四之宮麻帆（右）與妹妹由乃（由母親知佳提供）

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