高市首相協調日伊領袖會談＝針對能源危機表示「著眼長期化應對」

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參議院預算委員會於6日由首相高市早苗及相關閣僚出席，以「內外諸課題」為題進行集中審議。首相針對惡化的中東局勢透露，目前正與伊朗協調舉行首腦會談。她表示：「現正處於協調中的狀態。包含高層會談在內，正追求所有可能的方法。」此為對立憲民主黨小西洋之的答詢。

針對是否可能呼籲國民節約能源或抑制需求，首相表示：「將著眼於（事態）長期化，不排除任何可能性，臨機應變地進行應對。」此為對自民黨阿達雅志的答詢。

關於原油的替代採購來源，除了美國之外，首相列舉了認為具備增產餘力的中亞、中南美、加拿大及新加坡。她強調：「替代採購正穩步進行。就日本全體而言，必要的量已獲得確保。」此亦為對小西氏之答詢。

立民黨的三上繪里質詢首相是否會出席預定於11月舉行的《禁止核武器條約》再檢討會議。首相表示：「必須從『為了確保我國安全保障與核裁軍實質進展，什麼才是真正有效』的觀點出發，進行慎重研議。」

另一方面，針對被問及今年1月毅然決定解散眾議院的經緯時，首相回顧表示：「當時也沒告知自民黨執行部，大家都氣瘋了。我一直思考到最後一刻。」此為對國民民主黨足立康史的答詢。



首相高市早苗於參院預算委員會答詢。6日上午於國會內

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