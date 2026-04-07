中東情勢惡化引發前景憂慮＝日本銀行維持全國9大區域景氣判斷不變

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日本銀行（日銀）於6日召開春季支店長會議，彙整了分析全國9大區域經濟動態的「區域經濟報告（櫻花報告）」。儘管對所有區域的景氣判斷均維持與前次（1月）相同，但受中東情勢惡化導致原油價格飆漲影響，進貨成本上升等衝擊已開始顯現。會議中針對前景提出了「可能對區域景氣造成下行壓力」等報告。

關於包含訪日遊客需求在內的個人消費，受薪資上漲影響，觀光住宿及餐飲業報告指出「國內客需求推移穩健」。另一方面，亦有部分聲音指出，視今後中東局勢發展，「有可能使薪資設定姿態轉趨審慎」。

在企業訪談中，受原油飆漲影響較大的業種傳出「原材料採購前景不明，正進行產量調整」（大阪・化學）等聲音。物流方面也有意見指出「已暫緩經由荷姆茲海峽出口的紡織品出貨」（金澤・紡織）。

大阪支店長正木一博，在記者會上針對中東局勢說明稱：「雖見部分企業採取產量調整或迂迴出口的應對，但目前認為影響有限。」針對未來，他表示「將不預設前提地持續觀察」，展現出密切注視企業活動受影響程度的態度。

各區域的景氣判斷分別維持在「緩慢恢復」、「回升」或「緩慢回升」。



日本銀行大阪支店長正木一博舉行記者會。6日下午於日銀總行

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