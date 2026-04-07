天皇一家訪問福島＝震災滿15年悼念犧牲者

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適逢東日本大震災15週年，天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王於6日訪問福島縣，視察復興狀況並悼念犧牲者。這是愛子內親王首度訪問該縣。

天皇一家搭乘新幹線抵達福島站後，於縣廳（福島市）聽取知事內堀雅雄說明復興狀況。隨後前往雙葉町訪問「東日本大震災・原子力災害傳承館」。三人在館內供花台獻上白色花束，並向海側行禮拜謁，追悼震災犧牲者。聽取當時海嘯淹水達4公尺高的說明時，愛子內親王顯得相當驚訝地表示：「竟然高達4公尺。」

館內陳列了東京電力福島第一核電廠事故的重現模型，以及裝填除汙土的實物大太空包等展示。天皇陛下詢問：「在最終處置場會進行什麼樣的作業呢？」隨後，三人與3名災民進行懇談。

曾為東電員工、現已返回該町居住的國分信一（76歲）說明防災活動時，陛下詢問：「防災教育中最重要的事情是什麼？」

住家因海嘯全毀、歷經遷居町外後返回町內的高倉伊助（70歲）表示，皇后陛下對他慰問稱「一定很辛苦吧」。他語帶哽咽地說：「得到很大幫忙。今後也想盡力做些能做的事。」

7日三人將前往富岡町的震災傳承設施，隨後訪問大熊町立教育設施「夢之森校舍」觀摩中小學授課，並走訪浪江町的「浪江驛站」，預計晚間返回東京。

這是震災後，皇室成員首度直接踏入福島第一核電廠所在行政區。兩陛下曾在震災10週年的2021年，因疫情改以線上方式與東北3縣災民懇談。此次除了希望能現身當地，也因重視震災記憶的傳承，而希望愛子內親王隨行。



天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王於東日本大震災・原子力災害傳承館獻花。6日下午於福島縣雙葉町（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王訪問「東日本大震災・原子力災害傳承館」，與災民高倉伊助（左）懇談。6日於福島縣雙葉町

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