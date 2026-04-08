天皇一家訪問福島縣大熊町學校＝觀摩中小學生授課並交流

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適逢東日本大震災發生15週年，訪問福島縣的天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王，於7日下午視察大熊町立「夢之森校舍」，與孩子們進行交流。

該設施是結合了小中一貫的義務教育學校與認定幼兒園的一體化設施。受東京電力福島第一核電廠事故影響，町內原有的2所小學與1所中學曾遷至會津若松市，後經整合為義務教育學校，並於2023年遷回大熊町。

天皇一家分別觀摩了國中生與小學生的綜合學習課程，並與師生親切交流。針對一名表示未來想當甜點師的女國中生，皇后陛下詢問：「妳想打造什麼樣充滿朝氣的城鎮呢？」

隨後，三人與3名災民進行懇談。曾擔任核電廠警衛的土屋繁男（77歲）說明震災當時他人在福島第一核電廠的緊急對策室。天皇陛下慰問稱：「當時情況一定很艱辛吧」，愛子內親王則詢問：「當時距離1號機大約多遠呢？」

緊接著，一行人前往浪江町的「浪江驛站」。在聽取關於傳統工藝品「大堀相馬燒」與在地清酒的復興說明後，天皇陛下詢問：「繼承人的情況如何呢？」

在此之前的上午，三人先訪問了富岡町的震災傳承設施「富岡檔案博物館」。在一輛當時被海嘯捲入、導致1死1失蹤的警察巡邏車前，皇后陛下感嘆道：「真是令人心痛。」隨後車行經過該町的賞櫻名所夜之森地區。

天皇一家於晚間搭乘新幹線返回東京。



天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王視察震災傳承設施「富岡檔案博物館」並聽取說明。前方為當時被海嘯捲入的巡邏車。7日上午於福島縣富岡町（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王於町立教育設施「夢之森校舍」觀摩課程並與學童懇談。7日下午於福島縣大熊町（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王於「夢之森校舍」與災民土屋繁男（左端）懇談。7日下午於福島縣大熊町

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