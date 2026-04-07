Sukiya創辦人小川賢太郎逝世，享壽77歲＝透過併購晉升外食龍頭

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經營牛丼連鎖店「Sukiya」等外食事業的ZENSHO控股公司（HD）創辦人、會長小川賢太郎，於4月6日因心肌梗塞逝世，享壽77歲。葬禮將以家族葬形式舉行，預定於日後召開「告別式」。

小川氏1948年出生於石川縣，東京都立新宿高中畢業。自東大退學後，利用曾在牛丼店吉野家工作的經驗，於1982年在橫濱市開出「Sukiya」1號店。2003年發生BSE（牛海綿狀腦症，俗稱狂牛症）問題導致美國產牛肉禁止進口時，他果斷決定採用澳洲產牛肉以擴大市佔率，使「Sukiya」躍升為日本國內最大的牛丼連鎖店。

透過積極的M&A（企業合併與收購），他將觸角伸向牛丼以外的業態，收購了烏龍麵「Nakau」與漢堡店「LOTTERIA」等多家餐飲連鎖。2011年3月期，該公司合併營收站上日本外食產業之冠。

另一方面，2014年因深夜及清晨的單人值班體制導致酷苛勞動環境遭受批評；2025年則接連發生異物混入事件，致使其疲於應對醜聞。同年6月他將社長之位交接給次子洋平，改任會長輔佐公司經營方向。



ZENSHO控股公司創辦人小川賢太郎（該公司提供）

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