2026年度預算案通過＝規模創歷史新高、時隔11年4月才定案

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2026年度預算案於7日的參議院本會議中，在自民黨與日本維新會等贊成多數下獲得表決通過並正式成立。執政黨雖然與過半數（124席）尚差4席，但成功拉攏了2名日本保守黨、3名無所屬議員，以及「未來團隊」會派中的1名成員。這是自2015年以來，時隔11年預算成立作業推遲至4月。

針對預算案成立，首相高市早苗在首相官邸向記者團表示：「對於未能於年度內完成（3月底前）成立感到遺憾」，但同時強調：「已盡可能將對國民生活造成衝擊的風險降至最低。」關於2026年度補正預算案（追加預算），首相則予以否定，表示：「若有必要可活用預算中的預備金。目前不認為有立即編列的必要。」

一般會計歲出總額，為122兆3092億日圓。反映首相所主張的「負責任的積極財政」，規模創下歷史新高。其中社會保障關係費編列39兆559億日圓、國債費31兆2758億日圓。此外也納入了高中學費與國小午餐費無償化所需之經費。

參議院預算委員會於7日由首相出席進行集中審議與最終質詢。因表決結果票數相同，根據《國會法》規定，由委員長藤川政人（自民黨）裁定通過。隨後緊急提交至本會議。

立憲民主黨、公明黨與國民民主黨分別提出的修正案均遭否決。

本次預算審議因伴隨眾議院解散，較往年延後約1個月於2月下旬開始。受堅持於年度內成立的首相意向影響，執政黨大幅縮短了眾議院的審議時間。另一方面，在執政黨未過半的參議院，野黨則要求充實審議，最終導致未能於年度內成立。



表決通過2026年度預算案的參議院預算委員會。7日下午於國會內



2026年度預算於參院本會議表決通過正式成立，首相高市早苗（前排右端）等人一鞠躬致意。7日下午於國會內



首相高市早苗接受記者團採訪。7日下午於首相官邸

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