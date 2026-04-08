石油確保進度已達明年初＝高市首相表示「擴大替代採購」

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首相高市早苗於7日透露，針對因中東局勢惡化導致供應疑慮升高的石油，目前已掌握至明年初以後的採購進度。她說明，因應荷姆茲海峽事實上的封鎖，已擴大向美國以及不經該海峽的中東國家進行替代採購。她在首相官邸向記者團發表上述談話。

首相指出，日本目前已確保8個月分的石油儲備。再加上緊急進行替代採購的結果，4月已確保前一年採購量的2成以上，5月則可確保過半採購量。她表示：「已達到能在抑制儲備釋出量的同時，確保供應至明年的目標。」

其中，美國產石油對替代採購貢獻極大，預計5月將擴大至前一年採購量的約4倍。她強調，今後將持續加強對產油國的遊說，努力提升替代採購率。

針對抑制汽油價格的補貼持續問題，首相強調：「若有必要，亦可活用（7日成立的）2026年度預算中編列的預備金。」雖然已確保超過1兆日圓的財源，但若原油價格持續高漲，將考慮採取追加預算措施。此外，針對醫療用品等重要物資，她認為目前不會立即產生供應中斷。

另一方面，針對呼籲節電或節約石油製品等抑制需求措施，她表明：「將不排除任何可能性，臨機應變地應對。」並表示將著眼於事態長期化，密切注視重要物資的供需與價格。



首相高市早苗接受記者團採訪。7日下午於首相官邸

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