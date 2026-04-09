高市首相與伊朗總統電話會談＝要求儘早平息事態及確保荷姆茲海峽安全

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首相高市早苗於8日與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）進行約25分鐘的電話會談，要求儘早平息局勢。高市要求應儘速確保包含日本相關船舶在內、所有國家通過原油運輸要衝荷姆茲海峽的航行安全。雙方達成一致，今後將持續進行溝通。

這是自2月底美國與以色列發動攻擊以來，日伊領袖首度進行協議。

會談中，首相針對美國與伊朗達成的2週停戰協議傳達「予以歡迎」之意。她強調：「包含確保荷姆茲海峽航行安全在內，事態的儘早平息比什麼都重要」，並對透過外交努力迅速實現和平表示期待。

據了解伊朗有意針對航行於荷姆茲海峽的船舶徵收通行費。對此，首相指出：「荷姆茲海峽是全球物流的要衝，屬於國際公共財。」此發言被視為表達了不樂見徵收通行費的立場。

此外，針對疑似為NHK德黑蘭支局長、遭伊朗當局拘留的1名日籍人士已獲得保釋一事，首相要求應迅速解決此案。



與伊朗總統佩澤希齊揚進行電話會談後，首相高市早苗接受記者團採訪。8日下午於首相官邸

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