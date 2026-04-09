日本追加千歲及中部等17座強化防衛用「特定利用機場與港灣」

Newsfrom Japan

政府於8日決定，將新千歲機場（北海道千歲市）、中部國際機場（愛知縣常滑市）及宮城縣的仙台鹽釜港等17座設施，追加列入為有事（戰爭或緊急事態）做準備的「特定利用機場與港灣」。政府採取傳閱公文的方式召開了關於強化綜合防衛體制公共基礎設施建設的相關閣僚會議。

該制度的目的是為了讓自衛隊與海上保安廳能在平時利用這些設施，進而進行滑走路（跑道）擴建或護岸整修。至今為止已指定40座設施，加上本次後對象總計達57處（機場24座、港灣33座）。

針對已選定的北海道、九州及沖繩設施，包含為了提升可及性而進行的道路整備費用在內，2026年度的相關預算為2250億日圓。較2025年度的968億日圓增加超過2倍。

追加的17座設施如下：

【北海道】 ：稚內機場、女滿別機場、中標津機場、釧路機場、旭川機場、新千歲機場、稚內港、紋別港

【宮城縣】 ：仙台鹽釜港

【愛知縣】 ：中部國際機場、名古屋港、三河港

【德島縣】 ：德島小松島港

【香川縣】 ：高松機場

【愛媛縣】 ：松山機場

【高知縣】 ：高知機場

【宮崎縣】：細島港



中部國際機場

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]