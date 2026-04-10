迅銷集團利潤創歷史新高＝UNIQLO國內外表現亮眼

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經營「UNIQLO（優衣庫）」等服飾連鎖店的迅銷集團（Fast Retailing）於9日發表2026年2月期中合併財報（國際會計準則）。相當於營業額的營業收益較去年同期成長14.8%，達2兆552億日圓；純益成長19.6%達2792億日圓。兩項數據均刷新期中財報的歷史最高紀錄。

日本國內UNIQLO事業，除了全年熱銷商品表現良好，針對訪日遊客的銷售也極佳。海外方面，北美與歐洲均出現2位數增長，全區域維持強勁態勢。

基於上述表現，集團上修2026年8月期的合併業績預測。將營業收益由原先預測的3兆8000億日圓上修至3兆9000億日圓（較前期增長14.7%）；純益由4500億日圓上修至4800億日圓（較前期增長10.9%）。針對中東局勢，集團表示至8月左右的材料採購已有著落，預期生產與物流面不會受到重大影響。



迅銷集團會長兼社長柳井正在決算記者會上發言。9日下午於東京都港區

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