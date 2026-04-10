2026年日本外交青書：中國關係降成「重要鄰國」、致力努力穩定中東

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外相茂木敏充於10日的內閣會議（閣議）中，報告了《2026年版外交青書》。受去年11月首相高市早苗關於台灣有事的國會答詢影響，針對關係惡化的中國，青書中將其表述為「重要鄰國」。相較於2025年版所使用的「最重要的雙邊關係之一」，其措辭表現出現倒退。青書中亦提及美國與以色列對伊朗的攻擊，提出為謀求中東地域穩定而展開外交努力之重要性。

關於調整對中表現，外務省說明稱「係沿襲國會答詢等內容」。

青書分析指出，中國自去年11月以來「單方面強化批評與威嚇措施」。並列舉具體案例，包括中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體（SNS）投稿稱「要砍掉骯髒的脖子」、中國軍機對自衛隊機進行雷達鎖定（雷達照射），以及軍民兩用品對日出口管制等。

另一方面，針對日本方面的應對，青書主張「與中國的對話是開放的，並未關上大門」。

針對伊朗情勢，青書指出有必要儘早平息。強調「包含能源安全保障在內的中東地域和平與穩定，對日本而言極其重要」，並載明「將與國際社會合作，展開一切外交努力」。



出席內閣會議的外相茂木敏充（右）等人。10日上午於首相官邸



出席全國人民代表大會的中國國家主席習近平。3月12日於北京（EPA時事）



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