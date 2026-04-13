高市首相設定修憲發議「以1年為期」＝展現決戰統一地方選、參院選之決心

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自民黨於12日在東京都內飯店舉行第93屆定期黨大會。首相（黨總裁）高市早苗發表慶演說，針對憲法改正表示：「希望能在明年黨大會時，達到可以宣稱『修憲發議已見眉目』的狀態。」明確表達欲在未來1年內為國會發議定下基調的考量。她說道：「我們難道不該堂堂正正地詢問國民，是否應翻開歷史這本書的新篇章嗎？」展現出實現修憲國民投票的意欲。

首相指出：「憲法是述說我們想建立什麼樣國家、追求理想姿態的藍圖。」並強調：「不應為了討論而討論，該進行的是為了決斷的討論。」要求加速眾參兩院憲法審查會的研議。

關於黨務運作，首相提及2月眾議院選舉的大勝並力陳：「今年能實現多少政綱、明年能實現多少政綱，將關係到黨勢的擴大。」針對明春的統一地方選舉及2028年的參議院選舉，她誓言：「要打造一個在中央與地方都能持續勝選的強大政黨。」

關於確保皇族人數的對策，首相說明方針將「優先考慮」舊宮家男系男子以養子身分恢復皇籍的方案。政調會長小林鷹之向記者團表示，目標是在本屆國會完成《皇室典範》的修正。

大會中通過了2026年的運動方針。鑑於眾院選的勝利，方針指出「這是建構贏得所有選舉之基礎的絕佳機會」，並載明將「全力投入」統一選與參院選。運動方針亦明確標註目標將修憲原案提交國會。適逢2025年建黨70週年所發布的「新願景」也訴求「修憲是至關重要的需求」。

作為來賓，聯合執政的日本維新會代表吉村洋文、經團連會長筒井義信出席了會議。吉村主張應實現削減眾議員席次及通過「副首都」法案，並針對修憲呼籲：「現在正是推動之時。」



首相高市早苗於自民黨大會演說。12日於東京都港區



首相高市早苗（右起第5位）等人在自民黨大會齊唱黨歌。12日於東京都港區



經團連會長筒井義信於自民黨大會致詞。12日於東京都港區



日本維新會代表吉村洋文於自民黨大會致詞。12日於東京都港區

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