熊本地震10週年，益城町公所主辦祈福儀式＝遺族出席致意

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針對2016年4月的熊本地震，曾遭受兩度震度7強烈搖晃的熊本縣益城町於12日舉行了睽違5年、由町公所主辦的追悼式。距離14日的「前震」與16日的「本震」即將滿10年，遺族等共計184人參列，祈求犧牲者的冥福。

儀式中，全體參列者默哀1分鐘。益城町長西村博則致詞表示：「災害不知何時何地會發生。為了不讓深切的悲傷再次降臨，必須推動建設耐災城鎮。」知事木村敬則強調：「為了讓災區成為能安心生活的區域，將持續強力支持復興進度。」

在本震中失去母親（當時84歲）的松野良子（69歲）代表遺族訴說：「絕不能讓熊本地震被淡忘，必須傳承給後世。傳承正是賦予我們的神聖使命。」隨後，遺族與地方人士將白色鮮花獻於祭壇前靜靜祈禱。

儀式後接受採訪的久保征明（83歲）因災害關聯死失去了妻子益子（當時72歲）。他表示因為覺得「正好10年，算是一個段落」而前來參列，並說：「看到城鎮正在復興，感到很開心。」



熊本地震後，遺族們於睽違5年舉辦的町辦追悼式中默哀。12日上午於熊本縣益城町



遺族代表松野良子於睽違5年舉辦的町辦追悼式發表追悼詞。12日上午於熊本縣益城町



遺族們於睽違5年舉辦的町辦追悼式獻花。12日上午於熊本縣益城町

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