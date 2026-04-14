京都失蹤男童事件：警方發現著裝類似遺體、加緊確認身分

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針對在京都府南丹市自3月23日起失蹤的市立園部國小學生安達結希（11歲），京都府警於13日宣布在該市山中發現了一具可能是孩童的遺體。府警將於14日進行司法解剖，加緊確認詳細死因與身分。

根據府警表示，遺體體型嬌小，穿著深藍色刷毛上衣、米色長褲與襪子，並未穿鞋。安達失蹤時亦是穿著刷毛上衣與米色長褲。

府警於13日傍晚出動約50人進行搜救時，在距離該國小西南方約2公里的山中，發現遺體呈仰臥狀態倒地。據了解死後已超過數日以上，性別與是否有外傷尚不明確。

發現地點距離安達家約8公里。附近雖有散落住宅，但無路燈，日落後視線極差。

府警12日亦出動同規模人力在該市園部町山中搜救，並在距離安達家北方約3至4公里的地點，發現了與失蹤當日所穿相同品牌的黑色運動鞋。

根據府警說法，安達於3月23日上午8時左右，搭乘父親駕駛的車輛抵達園部國小附近，下車後便行蹤不明。當天學校舉行畢業典禮，導師雖於上午8時30分左右察覺其不在，但並未立即聯絡家長，直到上午11時50分左右才聯絡。其父於正午左右撥打110報案。

同月29日，家屬曾在距離學校西方約3公里的山中，發現了安達平時上學使用的黃色書包。



失蹤的安達結希（京都府警提供）



發現遺體的現場周邊。13日下午於京都府南丹市

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