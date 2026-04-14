美國實施「反封鎖」致緊張局勢升高＝日本相關船隻通過荷姆茲海峽前景不明

Newsfrom Japan

受困於波斯灣內的42隻日本相關船舶，欲通過荷姆茲海峽脫離灣外的前景，正變得愈發不透明。美國與伊朗希望終結戰鬥的協議以破局告終，美國隨後宣布將對往來伊朗的海上交通實施「反封鎖」。圍繞海峽通行的緊張局勢進一步升高，停戰協議後一度浮現的通過海峽之微弱期待，目前看來正迅速破滅。

因美伊協議不順，針對日本相關船隻脫離灣外的前景，政府關係人士落寞地表示：「情況又變得不明朗了。」關於美國的「反封鎖」政策，日本海運公司因經濟制裁並未與伊朗往來，雖不至於產生直接影響，但關係人士認為「荷姆茲海峽的狀況已進一步惡化」。

目前也新掌握了受困於波斯灣內的日本相關船隻訊息。造船與海運龍頭「常石集團」（廣島縣福山市）於13日透露，旗下「神原汽船」的一隻運輸船正於灣內待機。船上並無日本人。神原汽船社長神原宏達於同日的說明會上表示：「基於無法確保乘組員與船舶安全的考量，目前留在灣內。」

另一方面，在停戰協議前的6日為止，商船三井體系的3隻船舶已相繼通過該海峽。據悉，伊朗針對「友好國」船舶，在徵收通行費後允許通過海峽。商船三井的3隻船其目的地或船籍分別為被視為友好國的阿曼與印度。商船三井並未透露是否支付通行費。日本郵船則針對現狀評論稱：「並無特別變化（公關部門）。」



航行於阿拉伯聯合大公國（UAE）拉斯海瑪近海的船舶。13日（AFP時事）

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