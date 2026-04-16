高市首相於AZEC領袖會議表明提供1.6兆日圓金融合作確保原油調度

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受中東局勢惡化影響，日本政府於15日與東南亞各國及澳洲共同成立的「亞洲零排放共同體（AZEC）」舉行了線上領袖會議。首相高市早苗表明，為了協助陷入困境的國家或企業調度原油及石油製品，將提供總額約100億美元（約1.6兆日圓）的金融面合作。

首相於會後向記者團指出：「我國透過供應鏈（Supply Chain）等與亞洲各國緊密相連。」並舉例指出人工透析器具及手術用手套多自亞洲各國進口，強調「亞洲的燃料不足或供應鏈停滯，將對我國經濟造成惡劣影響」，重申合作之必要性。

具體而言，將設立「亞洲能源資源供應力韌性化夥伴關係」。合作內容包括建構區域內的原油儲備與釋出系統、支援儲油槽等基礎設施建設、能源來源多樣化，以及促進節能投資。首相說明表示：「並非融通日本的儲備原油，對國內供需完全不會產生惡劣影響。」

金融支援方面將活用政府系金融機關「國際協力銀行（JBIC）」等。相較於日本，信用力較弱的亞洲各國企業在籌措原油調度資金上面臨困難，將透過融資支持其購買。支援總額若換算為原油採購成本，規模足以負擔東南亞國家協會（ASEAN）約1年進口量（最大12億桶）。

AZEC是由日本主導，包含澳洲、東南亞各國共計11國為實現脫碳化的合作框架。因應當前中東情勢，加入了強化能源供應網韌性的視點。15日的領袖會議由日本擔任主席國，韓國、孟加拉、東帝汶領袖亦出席，以「AZEC Plus」框架召開。主席聲明中記載參加國對此類舉措表示歡迎。



首相高市早苗出席AZEC線上領袖會議。15日於首相公邸（內閣廣報室提供）



結束線上AZEC領袖會議後接受採訪的首相高市早苗。15日下午於首相官邸

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