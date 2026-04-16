眾院議長表明「本屆國會修正典範」＝確保皇族人數、促使中道黨儘早彙整意見
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眾參兩院於15日在眾議院議長公邸召開關於確保皇族人數的與野黨協議，此為睽違約1年再次舉行。眾議院議長森英介表明將儘速彙整各黨意見，「希望能爭取在本屆國會中完成皇室典範修正案的成立」。並要求1月結黨的「中道改革連合」以1個月為期彙整該黨見解。
與野黨協議至今針對政府專家會議提出的兩案進行研議：(1)女性皇族結婚後仍保有皇族身分；(2)舊宮家的男系男子以養子身分恢復皇籍。針對(1)案各黨大致贊同，但在是否賦予女性皇族之配偶與子女皇族身分上意見分歧；針對(2)案則存在贊成與反對兩論。
15日的會議共有包含首度參加的「中道」與「未來團隊」在內的眾參13個政黨與會派表明意見。自民黨政調會長小林鷹之說明支持兩案的立場，訴求「必須在本屆國會確實實現典範修正」。日本維新會共同代表藤田文武則表示應「以(2)案為第一優先推動」。
中道改革連合前共同國對委員長笠浩史雖表明贊成(1)案，但報告稱黨內針對配偶與子女的待遇以及(2)案仍有意見分歧。雖然中道內部有強烈聲音認為應花時間討論，但協議後笠浩史針對森議長的要求向記者表示：「希望能於1個月後的會議彙整想法後出席。」
未來團隊黨魁安野貴博等人贊成(1)案，並說明配偶與子女應維持一般國民身分的立場；針對(2)案則表示理解，認為是「有力方策」。
立憲民主黨前參議院副議長長濱博行針對首相高市早苗言明(2)案為「第一優先」一事批評稱「不能說是靜謐的環境」，並指出由眾參議長成立新的專家會議亦是選項之一。
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