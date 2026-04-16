眾院議長表明「本屆國會修正典範」＝確保皇族人數、促使中道黨儘早彙整意見

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眾參兩院於15日在眾議院議長公邸召開關於確保皇族人數的與野黨協議，此為睽違約1年再次舉行。眾議院議長森英介表明將儘速彙整各黨意見，「希望能爭取在本屆國會中完成皇室典範修正案的成立」。並要求1月結黨的「中道改革連合」以1個月為期彙整該黨見解。

與野黨協議至今針對政府專家會議提出的兩案進行研議：(1)女性皇族結婚後仍保有皇族身分；(2)舊宮家的男系男子以養子身分恢復皇籍。針對(1)案各黨大致贊同，但在是否賦予女性皇族之配偶與子女皇族身分上意見分歧；針對(2)案則存在贊成與反對兩論。

15日的會議共有包含首度參加的「中道」與「未來團隊」在內的眾參13個政黨與會派表明意見。自民黨政調會長小林鷹之說明支持兩案的立場，訴求「必須在本屆國會確實實現典範修正」。日本維新會共同代表藤田文武則表示應「以(2)案為第一優先推動」。

中道改革連合前共同國對委員長笠浩史雖表明贊成(1)案，但報告稱黨內針對配偶與子女的待遇以及(2)案仍有意見分歧。雖然中道內部有強烈聲音認為應花時間討論，但協議後笠浩史針對森議長的要求向記者表示：「希望能於1個月後的會議彙整想法後出席。」

未來團隊黨魁安野貴博等人贊成(1)案，並說明配偶與子女應維持一般國民身分的立場；針對(2)案則表示理解，認為是「有力方策」。

立憲民主黨前參議院副議長長濱博行針對首相高市早苗言明(2)案為「第一優先」一事批評稱「不能說是靜謐的環境」，並指出由眾參議長成立新的專家會議亦是選項之一。



結束關於確保皇族人數的與野黨協議後舉行記者會的眾院議長森英介（右）與參院議長關口昌一。15日下午於東京永田町眾院議長公邸



出席關於確保皇族人數與野黨協議的各黨、各會派代表。15日下午於東京永田町眾院議長公邸

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