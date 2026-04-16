京都男童遺體案警方逮捕30多歲父親＝涉嫌棄置山林、警方搜索家宅

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針對在京都府南丹市山林發現市立園部國小學生安達結希（11歲）遺體的事件，經對搜查關係人士採訪得知，京都府警於16日以涉嫌棄置遺體為由，逮捕了安達結希30多歲的父親。

府警於15日曾以同罪嫌對安達家中進行家宅搜索，並對其父等親屬進行非強制性的偵訊（任意聽取說明）。本案已迎來重大轉折點。

府警搜查員於同日上午7時左右起，陸續搭乘搜查車輛抵達安達家前。搜查員使用捲尺測量建築基地內道路寬度，並進入疑似為儲藏室的建築。亦可確認搜查員拍攝庭院與樹木照片的情形。現場周邊拉起大範圍封鎖線，搜索行動持續至深夜。

根據府警表示，安達結希的遺體於13日下午4時45分左右，在距離園部國小西南方約2公里的山林中呈仰臥狀態被發現。據了解遺體並無遭掩埋或隱藏的跡象，且無切割傷或穿刺傷等明顯外傷。

遺體穿著深藍色刷毛上衣、灰色運動衫與米色長褲，並未穿鞋。安達結希在失蹤當日，原本穿著黑色運動鞋。



京都府警因涉嫌棄置遺體罪名，進入安達結希家中進行家宅搜索。15日下午於京都府南丹市



京都府警進入安達結希家中搜索，搜查員正搬運證物箱。15日下午於京都府南丹市

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