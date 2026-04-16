京都男童遺體案警方逮捕37歲父親＝涉嫌棄屍、供詞亦承認殺害

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針對在京都府南丹市山林發現市立園部國小學生安達結希（11歲）遺體的事件，京都府警於16日以涉嫌棄置遺體為由，逮捕了其父、身為上班族的嫌犯安達優季（37歲，居住於該市園部町大河內）。嫌犯優季承認罪嫌表示：「確實是我做的，這點沒有錯。」

根據搜查關係人士表示，嫌犯優季在供詞中亦承認殺害了安達結希。

自安達結希失蹤至今3週多，搜查工作出現急展開。府警已在南丹署成立37人編制的「搜查本部」。除了調查遺體被棄置的詳細狀況，也方針追查其犯案動機。

逮捕罪嫌為涉嫌於3月23日早晨至4月13日下午4時45分左右，在南丹市內搬運安達結希的遺體並棄置於山林中。

根據府警表示，遺體於13日在園部國小西南方約2公里的山林被尋獲。司法解剖結果並未特定出確切死因。

府警於15日以同罪嫌對安達家中進行家宅搜索，並對嫌犯優季等親屬進行非強制性的偵訊。據悉嫌犯優季當時便已供稱涉及遺體棄置。

安達結希於3月23日被發現失蹤。嫌犯優季當時對府警說明稱，當日上午8時左右，安達結希在國小附近走下由他駕駛的車輛後便行蹤不明。然而，學校的防犯監視器並未拍到安達結希的身影。



安達結希（京都府警提供）



15日，京都府警因涉嫌棄置遺體罪名，進入安達結希家中進行家宅搜索。位於該府南丹市

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