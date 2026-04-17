熊本地震本震屆滿10週年＝縣與全市町村共同舉辦追悼式祈福

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在熊本地震本震發生屆滿10週年的16日，由熊本縣與縣內全市町村共同舉辦的追悼式，於熊本城大廳（熊本市中央區）舉行。官房長官木原稔及遺族等約250人參列，為罹難的278人祈福。

儀式於上午10時許，全體參列者進行了1分鐘的默哀。知事木村敬在式辭中強調：「絕不讓地震的記憶被淡忘，將作為不知何時會發生的災害準備，以明確的形式傳承給下一代。」

當時身為小學生、如今已是高中生的4名代表也宣讀了誓言。17歲的藏原一恩表示：「將從震災中學到的生命尊貴、互相扶持的重要性，以及人與人之間聯繫的力量刻於心中，並活下去。」他並誓言：「將朝向實現一個不遺落任何一人、任何人都能安心生活的區域而持續邁進。」

睽違9年再次參列儀式的桂悅朗（73歲）因災害關聯死失去了父親（當時93歲）。他表示：「10年過去了，全毀的家園已經重建，生活也寬裕了些，所以來參加。想告訴重視家人的父親，我們現在生活得很好。」同樣因關聯死失去父親（當時83歲）、來自東京都的田中伸代（65歲）則是首度參列，她感嘆：「在東京會覺得熊本地震是很遙遠的事。能來參加真是太好了。」

考量到遺族負擔，遺族代表致詞已於2023年取消。延續去年做法，儀式前設有遺族交流場所，據縣方統計有14人參加。

過去追悼式多由縣方主辦，今年為了防止記憶淡忘並提高全縣防災力，改由縣內全45個市町村共同舉辦。震災當時擔任知事的蒲島郁夫亦出席儀式。



熊本地震10週年犧牲者聯合追悼式中默哀的遺族們。16日上午於熊本市中央區



熊本地震10週年犧牲者聯合追悼式中默哀的遺族們。16日上午於熊本市中央區



熊本地震10週年犧牲者聯合追悼式中，藏原一恩（前排右）宣讀誓言。16日上午於熊本市中央區

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