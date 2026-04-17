東電時隔14年復轉柏崎核電廠＝福島第一核電廠事故後首例

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在1月重啟運轉後，因接連發生問題導致營業運轉延後的東京電力柏崎刈羽核電廠6號機（新潟縣），於16日下午4時時隔約14年轉入營業運轉。這是東電旗下的核電廠自福島第一核電廠事故以來的首例。原定2月下旬開始，最終延後了約50日。

1月中部電力濱岡核電廠（靜岡縣）爆發關於地震假設的數據造假問題。在對核電安全性的信任動搖之際，身為事故當事者的東電能否維持以安全為最優先的運轉受到矚目。

東電於16日進行轉入前的最終檢查，確認在100%出力狀態下運轉的反應爐、發電機及渦輪機等無異常。原子力規制廳職員隨後向柏崎刈羽核電廠所長稻垣武之交付了「使用前確認證」。

根據東電表示，計畫運轉約1年，直到明年4月進行定期檢查。接過確認證的稻垣所長向媒體強調：「這絕非終點而是起點。」並表示：「絕不忘記福島第一核電廠事故的反省與教訓，將以安全最優先進行運轉。」



東京電力柏崎刈羽核電廠。2025年11月於新潟縣柏崎市



東京電力柏崎刈羽核電廠所長稻垣武之（左）從原子力規制廳職員手中接過使用前確認證。16日下午於新潟縣刈羽村

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