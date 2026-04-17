知床觀光船沈沒案公判＝社長遭求處5年、檢方斥「史無前例海難」

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針對2022年於北海道知床半島近海發生的觀光船沈沒事故，被控業務過失致死罪的運航公司「知床遊覽船」社長桂田精一（62歲），16日於釧路地院（審判長水越壯夫）進行公判。檢方痛斥此為「奪走26名乘客等性命、史無前例的海難事件」，求處5年禁錮刑。17日將進行辯護方最終辯論等程序，隨後結案。

本案爭點在於被告對觀光船預定航線的認知，以及是否具備事故預見可能性等。

檢方主張，該公司若要在具備「中途可能折返」的條件下出航，應在事務所入口附近標示，但事故當天並無標示。此外，事務所前的看板標註「照計畫進行知床岬航線運航」，訴求被告亦認知將航行知床岬航線。

檢方進一步指出，已故船長曾接獲同業及漁業關係人士勸告取消航行。檢方主張若被告向同業確認或詢問船長，「即可知曉就氣象與海象而言，航行是具危險性的」。

被告方在初審主張無罪。桂田被告表示：「船長說『會在天氣變差前折返』，我覺得那樣就沒問題才決定出航。」對此檢方批評稱「與船長實際行動不符」，並指被告說詞反覆、不可信。

法庭上亦有16名被害家屬進行意見陳述。預計在船上求婚的鈴木智也（當時22歲）的哥哥吐露心聲：「想到沒能守護女友的弟弟內心的不甘，就感到萬分痛苦。」其女友的母親則流淚訴求：「希望（被告）能正視，如果受害者不搭船的話，本該持續下去的未來以及喪失感。」



進入釧路地院的「知床遊覽船」社長桂田精一。16日上午於北海道釧路市

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