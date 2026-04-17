三浦璃來、木原龍一組合宣布引退＝冬奧雙人滑金牌「璃來龍」組合謝幕

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在2026年米蘭-柯蒂納冬奧花式滑冰雙人滑項目中，為日本奪得首枚金牌的三浦璃來（24歲）與木原龍一（33歲）——兩人均隸屬木下集團——於17日透過所屬經紀公司的社群媒體（SNS）宣布，將於本賽季結束後從現役引退。

兩人以「璃來龍」的愛稱受到大眾喜愛。在米蘭-柯蒂納冬奧中，他們於長曲項目（Free Skate）創下世界歷史最高分紀錄，從短曲項目（Short Program）的第5名上演逆轉秀，最終登頂奪金。

兩人於2019年夏季組成搭檔。以極具速度感的托舉（Lift）與默契十足的旋轉（Spin）為特徵，在日籍選手向來陷入苦戰的雙人滑項目中刻下了歷史。

2022年北京冬奧時，兩人為日本奪得團體賽銀牌做出貢獻，個人賽則獲得第7名入選（入賞）。在2022至2023年賽季中，兩人接連制霸大獎賽總決賽（GPF）、四大陸錦標賽及世界錦標賽，達成了主要國際賽事「三冠王」的壯舉。2025年的世界錦標賽兩人也同樣獲得冠軍。



花式滑冰選手三浦璃來（右）、木原龍一



在米蘭-柯蒂納冬奧結束演技後的三浦璃來（左）與木原龍一。2月16日於義大利米蘭郊外



在米蘭-柯蒂納冬奧花式滑冰雙人滑奪得金牌的三浦璃來（左）與木原龍一。2月16日於義大利米蘭郊外

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