東京巨蛋城作業員死亡＝點檢遊樂設施時遭夾住

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21日上午11時55分左右，位於東京都文京區的遊樂園「東京巨蛋城遊樂設施」傳出「作業員遭設施夾住」的119通報。根據警視廳富坂署及東京消防廳表示，員工上村妃奈（24歲，居住於練馬區南大泉）在設施點檢中遭遊樂設施夾住，約5小時後獲救，但送醫後宣告不治。該署正調查詳細原因。

根據該署表示，發生事故的是名為「飛行氣球（Flying Balloon）」的戶外遊樂設施。12個環繞支柱設置的座位會上升至10公尺高，並在旋轉的同時上下移動。

根據搜查關係人士表示，上村等6人自當日上午10時起進行定期點檢。當上村站在長梯上進行支柱內部的點檢時，不知何故，原已升至最頂部的座位部分落下，導致其全身被夾在支撐座位的鐵板與支柱之間。根據了解當下開關運作正常。

遊樂園營運公司於同日晚間發表聲明：「由衷為員工致哀。將全力徹查原因並防止再次發生。」園內設施目前暫停營業。



發生事故的「飛行氣球」（取自東京巨蛋城官方X）



發生作業員遭遊樂設施夾住事故的東京巨蛋城。21日下午於東京都文京區

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