東京股市23日一度突破6萬點＝自達標5萬點後僅歷時半年

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23日上午的東京股市，日經平均指數一度較前一日上漲428.12點，達到6萬0013.98點，自1950年開始公布指數以來，首度突破6萬點大關。受前一日美股上漲帶動，買盤湧入，繼昨日之後再次刷新盤中最高紀錄。這也是自去年10月站上5萬點大關後，僅歷時半年便抵達6萬點水準。

然而隨後因市場意識到近期股價急速上漲帶來的過熱感，獲利了結的賣壓轉強。達到6萬點後的成就感也誘發了賣盤，導致日經指數後勁不足。上午收盤價下跌633.75點，報5萬8952.11點。東證股價指數（TOPIX）則下跌44.89點，報3700.10點，較2月底紀錄的最高點低了近240點。

在前一日的美國市場中，因美國總統川普表明將延長與伊朗的停戰協定，市場對此表示歡迎，以科技類股為中心買氣擴散。發表優異財報的個股股價大幅上漲，也對美股指數上升做出貢獻。東京市場承接此一走勢，從交易開始後，半導體相關個股等便湧入買盤。



顯示日經平均指數一度站上6萬點大關的螢幕。23日上午於東京都中央區

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