JR車站無人化不構成歧視＝地院認「維持站務員屬過重負擔」

Newsfrom Japan

針對因鐵路車站無人化導致移動自由受侵害，由大分縣內6名障礙者向JR九州（福岡市）請求共計66萬日圓損害賠償的訴訟，大分地方法院於23日作出判決。審判長冨田美奈以「難以認定存在不當的歧視性待遇」為由，駁回原告方所有請求。原告方計畫於近期提出控訴。

這是日本首起針對車站無人化是否構成對障礙者歧視的訴訟，JR的應對是否違反憲法第14條的平等原則等為主要爭點。

冨田審判長指出，因無人化導致障礙者在利用車站前必須先行聯絡，與健常者（身心健全者）相比確實「產生了差異」。然而，考量到人口減少等現況，「難以稱經營判斷不合理，實屬無可奈何」。針對維持站務員配置一事，判決書亦提到「不得不說這將使JR方承擔過重的負擔」。

根據國土交通省資料，截至2022年度末，全國9390個車站中，全日無站務員的無人車站達50.9%，已超過半數。國交省同年與障礙者團體及鐵道事業者多次交換意見，制定了無人車站安全對策指引，要求依據障礙者需求，從硬體與軟體兩方面進行環境整備。

JR九州表示：將持續努力維持交通網絡。



圍繞JR九州車站無人化訴訟判決前，原告釘宮好美（前排右一）與導盲犬Cello等人前往大分地方法院。23日下午於大分市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]