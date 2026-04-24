日本KDDI實現收訊範圍外亦可SOS＝衛星直接通訊、業者競爭白熱化

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KDDI於23日宣布，將於5月下旬起提供一項服務，能將從行動基地台收訊範圍外以文字傳送的緊急通報，轉接至警察或消防單位。透過擴充智慧型手機與美國SpaceX衛星通訊網「星鏈（Starlink）」直接連接的服務，使其在旅途中發生事故時更容易應對。關於衛星直接通訊，NTT Docomo與軟銀（SoftBank）亦自本月起開始提供，競爭正日趨活潑。

KDDI的新服務是透過導航應用程式「au Navi Walk」等對應App輸入姓名、待援人數等資訊並傳送後，由KDDI的SOS中心提供24小時365天全年無休的監測。系統會根據內容與位置資訊，通報該區域的消防單位。主力的「au」品牌及星鏈計畫簽約者皆可使用。

此外，KDDI也將針對法人推出感測器在收訊範圍外仍可進行衛星通訊的服務。預期可用於水災等災害徵兆，或早期掌握熊、鹿等野生動物的出沒。



KDDI將開始提供、活用衛星與智慧型手機直接通訊的「收訊範圍外SOS服務」畫面。23日下午於東京都港區

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