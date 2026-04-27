北海道觀測震度5強＝氣象廳稱「非後發注意情報對象」

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27日上午5時23分左右，發生以北海道十勝地方南部為震源的地震，於北海道浦幌町觀測到最大震度5強的搖晃。根據氣象廳資料，震源深度為83公里，地震規模（單獨推算值）推定為 $M6.2$。未引發海嘯。

在北海道東南近海的千島海溝，海側板塊正俯衝至陸側板塊下方，而此次地震發生於海側板塊內部的深處。氣象廳地震海嘯監視課長海老田綾貴在記者會說明：「此非『北海道．三陸近海後續地震注意情報』的對象，屬單發性地震。」另一方面，他提醒在本次地震搖晃強烈的地區，約1週內仍須注意震度5強程度的地震。

注意情報主要預想的對象是發生於陸海板塊邊界、芮氏規模達M8左右的地震，其能量與本次地震相比有著天壤之別。海老田課長表示，本次地震與20日發生於三陸近海（日本海溝沿線）板塊邊界的震度5強（芮氏規模M7.7）地震，「被認為沒有直接關係」。

在觀測到震度5強的浦幌町經營「高澤旅館」的干馬良子（77歲）表示：「雖然有很大的衝擊感，但20日那次地震的搖晃程度更大。」旅館內當時有2名住客，均未受傷，建築物也未受損。針對地震接連發生，干馬女士表示：「不知道何時會再發生，覺得很害怕。想把收音機和防寒衣物放上車，做好準備。」

各地主要震度如下：

震度5強：北海道浦幌町。

震度5弱：北海道新冠町。

震度4：札幌市、青森縣階上町。

震度3：北海道根室市、青森縣八戶市、盛岡市。



氣象廳。位於東京都港區



JR帶廣站內的告示板顯示受地震影響，部分列車暫停行駛。27日上午於北海道帶廣市

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