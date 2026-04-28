TSMC機密竊取案：東京威力科創台灣子公司前員工遭判有罪、法人遭處罰金

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【台北時事】針對全球半導體代工龍頭台灣積體電路製造（TSMC）的機密竊取案，台灣法院於27日針對被控違反《國家安全法》等罪名的東京威力科創（TEL）台灣子公司前員工陳力銘被告，一審判處有期徒刑10年。同時對該子公司處以罰金1億5000萬台幣（約7億6000萬日圓）。

被告陳立銘為技術人員，由TSMC轉職至TEL子公司負責製造裝置銷售，並於事件曝光的去年遭解雇。根據判決顯示，被告於2023年至2025年間，從TSMC的前同事等3人手中非法取得關於先進半導體的機密情報。檢方指出，被告是為了改善製造裝置並向TSMC進行推銷而蒐集情報。

根據台灣中央通訊社報導，這是自2022年為了保護核心技術而修訂《國家安全法》以來，首例判決。法院亦對前同事等3人判處2至6年有期徒刑。

TEL針對判決發表評論，強調該公司與台灣子公司「未確認有組織性參與或機密情報外流至外部的情形」。

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