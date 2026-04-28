豐田世界銷量創歷史新高＝本田、日產等5社負成長

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8家汽車大廠於27日發布2025年度世界銷量，合計較前年度減少1.3%，為2434萬輛。豐田汽車（Toyota）成長2.0%至1047萬輛，刷新歷史最高紀錄。然而，在海外銷售陷入苦戰的本田（Honda）與日產（Nissan）等5家公司則呈現負成長。

儘管受川普美政權高關稅措施負擔影響，豐田以北美為中心，Camry與Corolla等油電混合車（HV）銷售依然穩健，北美市場成長7.2%帶動了整體。

另一方面，受中國市場與當地廠商競爭激化影響，本田下降8.6%；日產因國內及美國銷售不振下降4.2%。鈴木（Suzuki）在主力市場印度銷售良好，成長2.4%。大發工業（Daihatsu）受惠於去年6月推出的新型車款，成長7.8%，已恢復至2023年爆發認證舞弊問題前的水準。

8社世界生產總量合計成長0.2%至2422萬輛，大致持平。另根據同時發布的2026年3月實績，世界銷量年減6.9%至222萬輛。受中東局勢緊張影響，自3月起減產的豐田銷量下降7.3%，對中東出口則跌至1萬7122輛，跌幅達46.4%。



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